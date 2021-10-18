Минздрав подумывает контролировать соблюдение карантина с помощью видеокамер

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"Речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лицо, зато дает возможность в течение нескольких часов выдать финальные цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима и таких вещей, подлежащих мониторингу", - отметил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что во время внедрения пилотного проекта видеофиксации ни одно лицо не будет идентифицировано и, соответственно, никого не будут штрафовать.

"Здесь ключевое то, что во время этого пилотного проекта не будет идентифицировано ни одно лицо, и соответственно не будут применяться никакие штрафные санкции. В свою очередь Министерство здравоохранения будет получать информацию об общем проценте соблюдения противоэпидемических требований. Если результат нас будет устраивать, то проект распространится и на другие области страны", - сказал Кузин.

По его словам, проект инициирован Всемирной организацией здравоохранения и сейчас находится на финальной стадии разработки.

"Сейчас происходит этап финальной биоэтической экспертизы, и если она выдаст нам положительное заключение, то мы можем перейти к началу этого проекта", - сказал Кузин.