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13 жовтня 2021, 15:32 79

У МОЗ пропонують дозволити вакцинацію без лікаря

13 жовтня 2021, 15:32 79
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з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я пропонує в Україні спростити доступ до вакцинації.Зокрема, планується дозволити медсестрам та медбратам в окремих випадках робити щеплення без залучення лікаря

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ

Відповідні зміни до наказу МОЗ від 16 вересня 2011 року №595 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень" вже підготовлені, наразі вони на стадії громадського обговорення.

Згідно до проєкту документу, проводити вакцинацію хочуть дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство".

"До здійснення щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з організації й техніки проведення щеплень, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину", - пояснюють у відомстві.

Разом з тим передбачено, що за особою залишається право вибору - погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря або ні.

Також визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

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