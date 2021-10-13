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13 октября 2021, 15:32 88

В Минздраве предлагают разрешить вакцинацию без врача

13 октября 2021, 15:32 88
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из открытых источников
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Министерство здравоохранения предлагает в Украине упростить доступ к вакцинации.В частности, планируется разрешить медсестрам и медбратам в отдельных случаях делать прививки без привлечения врача

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр МОЗ

Соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 года №595 "Положение об организации и проведении профилактических прививок" уже подготовлены, сейчас они на стадии общественного обсуждения.

Согласно проекту документа, проводить вакцинацию хотят позволить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".

"К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и техники проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - объясняют в ведомстве.

Вместе с тем предусмотрено, что за лицом остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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