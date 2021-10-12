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12 жовтня 2021, 15:09 5

Кабмін поки не рекомендуватиме обмежувати громадський транспорт у "червоній зоні"

12 жовтня 2021, 15:09 5
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з відкритих джерел
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В Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар tsn.ua головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, зупинка громадського транспорту суттєво впливає на економіку,мобільність людей, однак "це не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу".

Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в результаті все ж відновлювали його роботу і поверталися до більш слабких карантинних норм.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Водночас головний державний санітарний лікар нагадав, що рішення про зупинку чи обмеженя роботи громадського транспорту належать до повноважень міських комісій з ТЕБ та НС.

"Якщо ми будемо казати про громадський транспорт, то питання зупинки або функціонування громадського транспорту лежить в площині ТЕБ та НС. Тобто, місцева комісія ТЕБ та НС, коли розглядає це питання, вона ухвалює рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту", - додав він.

Нагадаємо, що на прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у "червоній" зоні зупиняти громадський транспорт не планують, однак він зможе функціонувати за умови вакцинації водіїв.

карантин транспорт ДСНС локдаун

 
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