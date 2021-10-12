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12 октября 2021, 15:09 5

Кабмин пока не будет рекомендовать ограничивать общественный транспорт в "красной зоне"

12 октября 2021, 15:09 5
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из открытых источников
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В Украине во время нового возможного локдауна, вероятнее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий tsn.ua главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам,остановка общественного транспорта существенно влияет на экономику, мобильность людей, однако "это не дает дополнительного какого-то эпидемиологического воздействия".

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в результате все же возобновляли его работу и возвращались к более слабым карантинным нормам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований во время перевозки, ограничения количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывода дополнительного количества того самого подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, вероятнее всего, в пределах возможных локдаунів или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта", - сказал Кузин.

В то же время главный государственный санитарный врач напомнил, что решение об остановке или ограничении работы общественного транспорта относятся к полномочиям городских комиссий по ТЭБ и ЧС.

"Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, она принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", - добавил он.

Напомним, что на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в "красной" зоне останавливать общественный транспорт не планируют, однако он сможет функционировать при вакцинации водителей.

карантин транспорт ГСЧС локдаун

 
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