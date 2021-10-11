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11 жовтня 2021, 18:23 23

Кабмін обмежив користування транспортом для невакцинованих від COVID-19

11 жовтня 2021, 18:23 23
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів обмежив проїзд невакцинованих у транспорті міжобласного сполучення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з документом з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим”, "помаранчевим” чи "червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Зазначається, що обмеження стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про поїздки в автобусах, потягах, літаках між областями

При цьому обмеження перевезення невакцинованих пасажирів не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

COVID-19 вакцина вакцинація Кабмін МОЗ

 
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