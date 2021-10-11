Кабмін обмежив користування транспортом для невакцинованих від COVID-19
Кабінет міністрів обмежив проїзд невакцинованих у транспорті міжобласного сполучення
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з документом з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим”, "помаранчевим” чи "червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:
документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
Зазначається, що обмеження стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про поїздки в автобусах, потягах, літаках між областями
При цьому обмеження перевезення невакцинованих пасажирів не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.