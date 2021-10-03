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03 жовтня 2021, 16:30 15

У Сумах троє дітей отруїлися чадним газом

03 жовтня 2021, 16:30 15
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з відкритих джерел
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У Сумах троє дітей отруїлися чадним газом після користування газовим водонагрівачем. Їх шмпиталізували

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумщини

Зазначається, що після користування газовим проточним водонагрівачем, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

Про цей випадок поліцію сповістили лікарі. За словами медиків, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39–річного чоловіка відпустили додому, а от 38–річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

У розмові з потерпілими, правоохоронці з’ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. "Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів", - зазначаєтсья у повідомленні.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку. Правоохоронці радять громадянам неухильно дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами.

Нагадаємо у лютому на Київщині через отруєння чадним газом загинуло три людини, серед яких дитина.

поліція отруєння перевірки лікарі

 
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