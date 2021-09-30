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30 вересня 2021, 12:11 7
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ТОП-5 подарунків для геймера: чим потішити близьку людину?

30 вересня 2021, 12:11 7
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Досвідченого геймера досить легко потішити й здивувати. Однак для цього доведеться заздалегідь вивчити варіанти пристроїв і аксесуарів. Для гравця важливі точність кожного кліка та ідеальна швидкість виконання всіх завдань, тому звичайна клавіатура і мишка зовсім не врятують під час серйозної стратегії

Ноутбук: що обрати?

В першу чергу можна подбати про хороше обладнання для гри. Цей тип подарунків досить дорогий — якісні ігрові ноутбуки володіють хорошим прокачаним залізом. Тут і процесор з вісьмома ядрами, і ОЗУ близько 8 Гб, і жорсткий диск з великим об'ємом.

Для близької людини цей подарунок може стати реальним сюрпризом і несподіванкою. Особливо, якщо нова модель буде перевершувати попередню в параметрах і можливостях.

Периферійні пристрої

Універсальний ігровий пристрій - це міф. Тому корисним буде кожен додатковий гаджет. Серед сучасної периферії можна обрати:

  • геймерську клавіатуру - тут важливі комфорт розташування клавіш і швидкість;

  • ігрова миша - враховуйте анатомічну форму під долоню і наявність додаткових кнопок;

  • ігрова гарнітура з хорошою динамікою і об'ємним звуком.

Ці пристрої дозволять повністю зануритися у світ гри та відчути себе її частиною. У кіберспорті це є одним з вирішальних факторів.

Геймпад: особливості гаджета

Зручний пристрій поза клавіатурою для миші. Особливо його значення підвищується під час гри компанією. Додатково вони оснащуються двома стіками, хрестовиною, кнопками запуску та управління. Бажано, щоб було хоча б два тригери й бампера.

Якщо геймпад бездротовий і підтримує підключення до Bluetooth, то його додатково можна з'єднувати ще й зі смарттелевізором. Так зображення може виводитися на великий екран ТБ або підключатися до смартфона.

Охолоджуюча підставка для ноутбука

Постійні теплові навантаження практично при повній відсутності енергозбереження в гаджеті можуть призводити до перегріву. Тому варто подумати про такий подарунок. Завдяки системі охолодження температура знижується на 10 градусів. А нахил ноутбука сприяє правильній поставі геймера.

Додатковий жорсткий диск

SSD являє собою твердий жорсткий диск або накопичувач. Його можна використовувати для збільшення корисного обсягу пам'яті. Особливо важливо це в тому випадку, якщо гра вимагає скачування дистрибутивів і додаткових настановних файлів. Елементи для прокачування ноутбука краще купувати вже разом з самим геймером.

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