ТОП-5 подарков для геймера: чем порадовать близкого человека?

Пресс-релиз

Опытного геймера достаточно легко порадовать и удивить. Однако для этого придется заранее изучить варианты устройств и аксессуаров. Для игрока важны точность каждого клика и идеальная скорость выполнения всех задач, поэтому обычная клавиатура и мышка вовсе не спасут во время серьезной стратегии

Ноутбук: что выбрать?

В первую очередь можно позаботиться о хорошем оборудовании для игры. Этот тип подарков достаточно дорог — качественные игровые ноутбуки обладают хорошим прокачанным железом. Здесь и процессор с восемью ядрами, и ОЗУ около 8 Гб, и жесткий диск с большим объемом.

Для близкого человека этот подарок может стать реальным сюрпризом и неожиданностью. Особенно, если новая модель будет превосходить предыдущую в параметрах и возможностях.

Периферийные устройства

Универсальное игровое устройство — это миф. Поэтому полезным будет каждый дополнительный гаджет. Среди современной периферии можно выбрать:

геймерскую клавиатуру — здесь важны комфорт расположения клавиш и скорость;

игровая мышь — учитывайте анатомическую форму под ладонь и наличие дополнительных кнопок;

игровая гарнитура с хорошей динамикой и объемным звуком.

Эти устройства позволят полностью погрузиться в мир игры и почувствовать себя ее частью. В киберспорте это является одним из решающих факторов.

Геймпад: особенности гаджета

Удобное устройство вне клавиатуры для мыши. Особенно его значение повышается во время игры компанией. Дополнительно они оснащаются двумя стиками, крестовиной, кнопками запуска и управления. Желательно, чтобы было хотя бы два триггера и бампера.

Если геймпад беспроводной и поддерживает подключение к Bluetooth, то его дополнительно можно соединять еще и со смарт-телевизором. Так изображение может выводиться на большой экран ТВ или подключаться к смартфону.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Постоянные тепловые нагрузки практически при полном отсутствии энергосбережения в гаджете могут приводить к перегреву. Поэтому стоит подумать о таком подарке. Благодаря системе охлаждения температура снижается на 10 градусов. А наклон ноутбука способствует правильной осанке геймера.

Дополнительный жесткий диск

SSD представляет собой твердый жесткий диск или накопитель. Его можно использовать для увеличения полезного объема памяти. Особенно важно это в том случае, если игра требует скачивания дистрибутивов и дополнительных установочных файлов. Элементы для прокачки ноутбука лучше покупать уже вместе с самим геймером.