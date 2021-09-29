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29 вересня 2021, 16:26 3

У МОЗ розповіли, у скількох школах менш ніж 80% COVID-вакцинованих працівників

29 вересня 2021, 16:26 3
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Фото: сайт МОЗ
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Близько шести тисяч закладів загальної середньої освіти ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників від COVID-19, рекомендованого урядом

Як пише RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тис. закладів загальної середньої освіти не досягли показника щеплення своїх працівників від COVID-19, які рекомендовані урядом", - сказав міністр.

За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.

"Ще перебуваючи в "жовтому" рівні епіднебезпеки, понад 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення вакцинації працівників хоча б однієї дозою вакцини. Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать вже найближчим часом і зможуть працювати навіть при введенні "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні.

коронавірус Україна карантин МОЗ вакцинація

 
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