У МОЗ розповіли, у скількох школах менш ніж 80% COVID-вакцинованих працівників

Фото: сайт МОЗ

Близько шести тисяч закладів загальної середньої освіти ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників від COVID-19, рекомендованого урядом

Як пише RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тис. закладів загальної середньої освіти не досягли показника щеплення своїх працівників від COVID-19, які рекомендовані урядом", - сказав міністр.

За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.

"Ще перебуваючи в "жовтому" рівні епіднебезпеки, понад 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення вакцинації працівників хоча б однієї дозою вакцини. Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать вже найближчим часом і зможуть працювати навіть при введенні "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні.