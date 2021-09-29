В Минздраве рассказали, в скольких школах менее 80% COVID-вакцинированных работников

Фото: сайт Минздрава

Около шести тысяч учреждений общего среднего образования еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от COVID-19, рекомендованного правительством

Как пишет RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

"По данным, которые мы собрали с регионов, около 6 тыс. учреждений общего среднего образования не достигли показателя прививки своих сотрудников от COVID-19, которые рекомендованы правительством", - сказал министр.

По его словам, безопасность в школах - это не место для компромиссов.

"Еще находясь в "желтом" уровне эпидопасности, более 900 школ достигли 100-процентного охвата вакцинации работников хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже при введении "красного" уровня епіднебезпеки", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее в Минобразования рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне.