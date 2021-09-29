Ляшко прогнозує, що незабаром коронавірусом щоденно інфікуватимуться понад 10 тисяч українців
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що незабаром щоденна кількість нових хворих на COVID-19 буде перевищувати 10 тисяч осіб
Як передає RegioNews, про це він заявив під час засідання уряду
Очільник МОЗ констатував, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжується прогнозовано погіршуватися.
"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - переконаний Ляшко.
Він додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта". Ляшко також вкотре закликав українців вакцинуватися.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили майже 10 тисяч нових хворих COVID-19
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