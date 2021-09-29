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29 вересня 2021, 14:02 258

Ляшко прогнозує, що незабаром коронавірусом щоденно інфікуватимуться понад 10 тисяч українців

29 вересня 2021, 14:02 258
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з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що незабаром щоденна кількість нових хворих на COVID-19 буде перевищувати 10 тисяч осіб

Як передає RegioNews, про це він заявив під час засідання уряду

Очільник МОЗ констатував, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжується прогнозовано погіршуватися.

"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - переконаний Ляшко.

Він додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта". Ляшко також вкотре закликав українців вакцинуватися.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили майже 10 тисяч нових хворих COVID-19

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