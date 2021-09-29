Ляшко прогнозирует, что вскоре коронавирусом ежедневно будут инфицироваться более 10 тысяч украинцев
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что вскоре ежедневное количество новых больных COVID-19 будет превышать 10 тысяч человек
Как передает RegioNews об этом он заявил во время заседания правительства
Глава Минздрава констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжается прогнозируемо ухудшаться.
"Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тысяч случаев в день. И к сожалению, это может произойти совсем скоро", - убежден Ляшко.
Он добавил, что на течение эпидемии в значительной степени влияет штамм коронавируса "Дельта". Ляшко также в очередной раз призвал украинцев
Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили почти 10 тысяч новых больных COVID-19
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