В Україні анонсували перевірку закордонних паспортів

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар "Україна 24" очільниці Нацкомісії зі стандартів державної мови Орисі Демської.

Орися Демська нагадала, що міжнародний стандарт і українська мова присутні в міжнародному транслітераційному стандарті, який датований 1995 роком. І очевидно, що ніхто не планує в майбутньому переглядати цю стандартну таблицю.

"Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають - ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", - зазначила глава Нацкомісії .

Суть перевірки полягає в тому, щоб перевірити, наскільки гармонізована транслітерація в паспортах українців, оскільки даний стандарт орієнтований на міжнародний вектор України.

"Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. За законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", - резюмувала Орися Демська, анонсуючи масштабну перевірку транслітерації в закордонних паспортах.