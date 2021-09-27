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27 сентября 2021, 19:06 2146

В Украине анонсировали проверку загранпаспортов

27 сентября 2021, 19:06 2146
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из открытых источников
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В заграничных паспортах украинцев проведут масштабную проверку правильности транслитерации имен с кириллицы на латиницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "Украина 24" главы Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыси Демский.

Орыся Демская напомнила, что международный стандарт и украинский язык присутствуют в международном транслитерационном стандарте, который датирован 1995 годом. И очевидно, что никто не планирует в будущем просматривать эту стандартную таблицу.

"Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если отвечают - мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - отметила глава Нацкомиссии .

Суть проверки заключается в том, чтобы проверить, насколько гармонизирована транслитерация в паспортах украинцев, поскольку данный стандарт ориентирован на международный вектор Украины.

"Как получится на практике - посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна обсуждать свои решения с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинском языке", - резюмировала Орыся Демская, анонсируя масштабную проверку транслитерации в загранпаспортах.

паспорт комиссия язык

 
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