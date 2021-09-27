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27 сентября 2021, 08:46 45

В Украине за сутки обнаружили более трех тысяч новых больных COVID-19

27 сентября 2021, 08:46 45
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 3007 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых больных - 286 детей и 32 медработника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 26 сентября зафиксировали 94 летальных случая, госпитализировали 1478 человек, выздоровели 952 человека.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях и в Киеве (135).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 13 202 человека, методом ИФА - 2688 человек, экспресс-тестами - 11 022 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 395 404 человек, выздоровели 2 245 144 человека, 55 720 человек умерли.

Напомним, 25 сентября в Украине было зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 448 детей и 57 медработников.

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