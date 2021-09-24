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24 вересня 2021, 21:03 1

Справи Майдану:екс-командир харківського "Беркуту" отримав ще одну підозру

24 вересня 2021, 21:03 1
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Офіс генпрокурора
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Колишньому командиру харківського батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Владиславу Лукашу повідомили про підозру в організації "умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора

У новій підозрі Владиславу Лукашу інкримінують "організацію, для виконання явно злочинного наказу, перевищення влади і службових повноважень, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних убивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень" .

"Дії колишнього командира батальйону "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, 3 особам", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, в Дарницькому суді Києва вже слухається одна зі справ Владислава Лукаша, де його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків першого грудня 2013 року на вулиці Банковій і 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у ​​Києві.

Беркут підозра Майдан Офіс генпрокурора насильство

 
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