Дела Майдана:экс-командир харьковского "Беркута" получил еще одно подозрение

Офис генпрокурора

Бывшему командиру харьковского батальона милиции особого назначения "Беркут" Владиславу Лукашу сообщили о подозрении в организации умышленных убийств и законченных покушений на убийства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора

В новой подозрении Владиславу Лукашу инкриминируют "организацию, для выполнения явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений" .

"Действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийств 3 митингующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести – 59, легких – 123, а также совершения насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, 3 лицам", - говорится в сообщении

Напомним, в Дарницком суде Киева слушается одно из дел Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.