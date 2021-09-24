В Україні вводиться плата за збереження номерів для авто
Сьогодні набирає чинності постанова, відповідно до якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС у Telegram.
"Якщо когось із вас зачекалися улюблені номерні знаки, то час вирішити їх долю! По скільки, після закінчення терміну оплаченого зберігання, вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити-номерні знаки будуть знищені!"- йдеться в повідомленні.
Для отримання послуги знадобляться:
- заява;
- документи, що засвідчують особу;
- реєстраційні документи на транспортний засіб;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату державної послуги.
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