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24 вересня 2021, 15:50 571

В Україні вводиться плата за збереження номерів для авто

24 вересня 2021, 15:50 571
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Сьогодні набирає чинності постанова, відповідно до якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС у Telegram.

"Якщо когось із вас зачекалися улюблені номерні знаки, то час вирішити їх долю! По скільки, після закінчення терміну оплаченого зберігання, вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити-номерні знаки будуть знищені!"- йдеться в повідомленні.

Для отримання послуги знадобляться:

- заява;

- документи, що засвідчують особу;

- реєстраційні документи на транспортний засіб;

- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату державної послуги.

авто документ МВС номер

 
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