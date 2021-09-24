В Украине вводится плата за сохранение номеров для авто
Сегодня вступает в силу постановление, в соответствии с которым ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.
"Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то время решить их судьбу! По скольку, по окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены!" - говорится в сообщении.
Для получения услуги понадобятся:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
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