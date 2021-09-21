В Украине выявили еще 5100 новых случаев COVID
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 159 случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 463 ребенка и 129 медработников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, за 20 сентября зафиксировали 137 летальных случаев, госпитализировали 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г. Киев (399).
За сутки протестировано: методом ПЦР – 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек, экспресс-тестами – 25 692 человека.
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 355 805 человек, 2 233 573 выздоровели, 55 056 человек умерли.
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