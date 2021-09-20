В Україні понад 2 тис. нових COVID-хворих: де найбільше
В Україні за минулу добу зафіксували 2265 нових випадків коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.
Так, за вчора госпіталізували 1 255 осіб; померли 44 людини та одужали - 565.
За добу протестували методом ПЛР - 13 058 осіб, ІФА - 2 011, а експрес-тестами - 9 723 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях
Загалом за весь час пандемії в Україні заразилися 2 350 646 осіб, одужали - 2 231 417 осіб; померли - 54 919 людей.
Нагадаємо, в Україні за 18 вересня виявили 3983 нових хворих коронавірусною інфекцією.
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