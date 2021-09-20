В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Так, за вчера госпитализировали 1 255 человек; умерли 44 человека и выздоровели - 565.
За сутки протестировали методом ПЦР - 13 058 человек, ИФА-2 011, а экспресс-тестами - 9 723 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), м. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях
В целом за все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели - 2 231 417 человек; умерли - 54 919 человек.
Напомним, в Украине за 18 сентября выявили 3983 новых больных коронавирусной инфекцией.
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