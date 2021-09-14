У МОЗ розповіли, яке покарання загрожує за фальшиві сертифікати про вакцинацію

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В Україні медикам за підробку сертифікату про вакцинацію загрожує позбавлення волі до двох років та позбавлення права займатися медичною діяльністю

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів на каналі "UA:Перший", передає RegioNews.

Зараз покарання йтиме по статті, яке стосується підроблення документів... Зараз відповідальність, яка є, - за внесення неправдивих даних", - пояснив він.

За його словами, така стаття передбачає від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі.

Кузін зазначив, що в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень по факту підробки документів про вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає за підробку довідок про щеплення кримінальну відповідальність.