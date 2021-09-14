У Мінюсті пояснили, чому затягується ліквідація Окружного адмінсуду столиці

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Законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва буде розглянуто, але він не простий

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи виданню РБК-Україна

"Всі справи, які зараз розглядає ОАСК, повинні перейти в інший суд - Київський окружний адмінсуд, у якого набагато менше суддів і у них є свої справи. Вони повинні додатково до них почати розглядати справи від ОАСК", - пояснив Малюська.

Він додав, що коли замість ОАСК буде створено новий суд, справи знову повинні передати туди. Більш того, їх знову змушені будуть почати розглядати спочатку.

Крім того, за словами Дениса Малюськи суддів до нового суду можна буде призначити лише після того, як запрацює ВККС.

"За приблизними оцінками, оперативна ліквідація ОАСК призведе до того, що 50-70 тисяч справ будуть дуже довго шукати свого дозволу. На це підуть роки. Це буде сильний удар по системі розгляду адміністративних суперечок", - повідомив він.

Нагадаємо, що 13 квітня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Представник Глави держави у Конституційному суді нардеп Федір Веніславський висловив впевненість, що Верховна Рада до кінця 2021 року проголосує за ліквідацію ОАСК