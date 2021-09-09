На вихідні в Україні у розпалі бабине літо

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Весь тиждень на території України буде панувати переважно сонячна погода без опадів. Бабине літо зараз у самому розпалі. Але вже на наступному тижні ситуація зміниться, є ймовірність циклону з грозами та дощами

Першим отримає порцію опадів захід країни. У понеділок там місцями дощитиме. Потім опади перемістяться на центральну частину. При цьому збережеться й досить висока температура повітря.

11-12 вересня можливі невеликі геомагнітні бурі. Оскільки наш організм - свого роду біокомп'ютер, вплив магнітного поля на нього, звичайно, існує. У метеозалежних людей у цей період можуть спостерігатись перепади настрою, головні болі.

На заході країни від п'ятниці до понеділка - комфортні +24...+25 °С. За прогнозом Sinoptik.ua, на початку тижня в деяких районах можуть пройти дощі, але температура істотно не зміниться. Вночі буде прохолодно, до +12 °С.

У високогір'ї Карпат чудова погода, вдень до +18 °С, вночі +10...+11 °С.

У Закарпатті переважно ясно, денна температура до +25 °С, нічна +10...+12 °С. Без опадів. Для Закарпаття сонячна погода важлива ще й тому, що тут вирощують чудові сорти винограду. І на цукристість кожного грона винограду впливає кількість сонячних днів у вересні.

Схід України: 10-13 вересня в Луганській та Донецькій областях буде спекотно, до +27 °С. У Харківській області повітря прогріється до +24 °С. Найближчими днями - сонячно й сухо. У вихідні невелика хмарність не зіпсує загального настрою ідеальної ранньої осені.

У південному регіоні країни у вихідні вдень стовпчик термометра покаже +28 °С. Вночі теж буде тепло, до +17 °С. Але море холоднішає з кожним днем. Температура води у Чорному морі біля Одеси до +19 °С.

У центральних та північних областях України 10-13 вересня буде легка хмарність, слабкий вітерець та багато сонця. Температура повітря вдень +23...+25 °С.

У Києві 10-13 вересня бабине літо подарує затишне тепло +23...+24 °С. Вночі буде до +15 °С. Але "як одягнутися", щоб не спітніти й не замерзнути? Якщо, наприклад, температура повітря у суботу у Києві о 6 ранку +14 °С, о 9 ранку +16 °С, а в середині дня - вище +20 °С, потрібно одягатись за принципом "капусти", щоб легко можна було зняти теплий верхній одяг.