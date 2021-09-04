У "Нафтогазі" назвали ціну газу для населення протягом опалювального сезону

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Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За його словами, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

"Для потреб населення ціна на газ буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

Нагадаємо, що Кабмін за замовчуванням запровадив річний тариф на газ для населення, які передбачають стабільну вартість "блакитного палива" протягом року. Термін дії тарифу спливає 30 квітня 2022 року.