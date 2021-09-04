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04 сентября 2021, 11:14 3180

В "Нафтогазе" назвали цену газа для населения в течение отопительного сезона

04 сентября 2021, 11:14 3180
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Фото из открытых источников
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Цена газа для населения в течение отопительного сезона составит 7,4 грн / кубометр

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

"Для нужд населения цена на газ будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.

Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

Напомним, что Кабмин по умолчанию ввел годовой тариф на газ для населения, которые предусматривают стабильную стоимость голубого топлива в течение года. Срок действия тарифа истекает 30 апреля 2022 года.

Кабмин газ Нафтогаз население цена

 
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