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30 серпня 2021, 09:01 11

Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала

30 серпня 2021, 09:01 11
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В Україні за 29 серпня виявили 749 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Чернівецькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 148 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Чернівецька (74), Дніпропетровська (72), Одеська (49) і Тернопільська (48) області.

Всього за добу госпіталізували 583 осіб, 18 хворих померли, одужала 291 людина. Серед захворілих за добу - 55 дітей та 6 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 9 617 осіб, методом ІФА - 1 650 осіб, експрес-тестами - 7 391 людина.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 284 940 осіб, з них одужали 2 206 683 особи, 53 738 хворих померли.

Нагадаємо, в Україні за 28 серпня виявили 1906 нових хворих на COVID.

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