Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало

В Украине за 29 августа выявили 749 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 148 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Черновицкая (74), Днепропетровская (72), Одесская (49) и Тернопольская (48) области.

Всего за сутки госпитализировали 583 человек, 18 больных умерли, выздоровел291 человек. Среди заболевших за сутки - 55 детей и 6 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683 человека, 53 738 больных умерли.

Напомним, в Украине за 28 августа обнаружили 1906 новых больных на COVID.