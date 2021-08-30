09:01  30 августа
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало
09:42  30 августа
В Украине из-за непогоды без света остались 126 населенных пунктов
08:11  30 августа
Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе: ранены двое военнослужащих ООС
UA | RU
UA | RU
30 августа 2021, 09:01 11

Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало

30 августа 2021, 09:01 11
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Украине за 29 августа выявили 749 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 148 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Черновицкая (74), Днепропетровская (72), Одесская (49) и Тернопольская (48) области.

Всего за сутки госпитализировали 583 человек, 18 больных умерли, выздоровел291 человек. Среди заболевших за сутки - 55 детей и 6 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683 человека, 53 738 больных умерли.

Напомним, в Украине за 28 августа обнаружили 1906 новых больных на COVID.

коронавирус пандемия госпитализация медики больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua