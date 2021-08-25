Завершення літнього сезону на морі буде спекотним та сухим

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На карпатських курортах - майже осінь, на приморських - спекотне літо

Фінал літа на приморських курортах України буде досить спекотним та малохмарним. Місцями пройдуть короткочасні дощі, але загальну картину погоди локальні опади не змінять.

Серпень на морі - це й палаюче сонечко, й теплюща, до +25 градусів вода біля пляжів, й різноманітність фруктів, гори кавунів, соковиті персики, а бонусом - жодної медузи у морській воді. Правда, у п'ятницю, 27 серпня, буде хмарно й температура повітря стане на пару градусів нижче. Але у вихідні, за прогнозом Sinoptik.ua, повернеться ясна погода та спека до +33 °С.

Якщо вірити, що кожен третій житель землі є метеозалежним, то багатьом слід поберегти себе з 25 по 27 серпня. Нещодавно на сонці були зафіксовані біля 15 спалахів, які спрямовані в бік нашої планети. 26-27 серпня геомагнітні збурення досягатимуть сили в 4-5 балів.

Курорти Чорного моря

Літо на прощання подарує відпочиваючим спекотну погоду та тепле море. Температура повітря до кінця поточного тижня буде від +25 °С до +33 °С. У четвер пройдуть локальні дощі. Температура морської води біля курортів Чорного моря до +23 °С.

У Затоці очікується малохмарна погода, температура повітря + 25 ... + 29 °С. У четвер йтиме короткочасний дощ. Найсонячнішим та найспекотнішим днем ​​на цьому тижні стане неділя.

У Лазурному до кінця тижня буде стояти переважно ясна погода, до +31 °С. Тільки у п'ятницю, 27 серпня, температура повітря через хмарність знизиться до +25 °С. Дощі навряд чи будуть на цьому тижні.

Курорти Азовського моря

В Азовському морі 26 та 29 серпня очікується невеличке хвилювання, швидкість вітру до 7 м/сек. Температура морської води біля курортів до +25 °С. Погода поки що залишається сприятливою для відпочинку. У вихідні буде дуже спекотно, до +34 °С.

У Кирилівці ясно, +26...+28 °С вдень, +21...+24 °С вночі. До кінця тижня очікується помірний вітер східних напрямків, до 7 м/сек.

У Бердянську до +30 °С, ясно. 26, 29,30 серпня швидкість вітру може досягти 7 м/сек. Можливі пориви вітру до 15 м/сек.

Курорти Карпат

На карпатських курортах до кінця тижня прохолодно: з ранку +13...+14 °С, вдень повітря нагріватиметься тільки до +20 °С. Ночі холодні: від +6 до +12 °С. У високогір'ї Карпат вдень +15...+16 °С, вночі +6...+7 °С, до кінця тижня - дощі. Рівень води в річках дещо піднявся.

У Сваляві денна температура до кінця тижня +15...+16 °С, лише у четвер трохи вище +18 °С. Вночі від +8 до +11 °С. Сонце з'являтиметься рідко, кожен день йтимуть дощі.

У Трускавці тільки у четвер буде тепло +22 °С, мінлива хмарність. У п'ятницю та вихідні пройдуть дощі, стане холодніше, +16...+18 °С вдень, +10...+11 °С вночі.