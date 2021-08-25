Завершение летнего сезона на море будет жарким и сухим

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На карпатских курортах – почти осень, на приморских – жаркое лето

Конец лета на приморских курортах Украины будет малооблачным и довольно жарким. Местами пройдут кратковременные дожди, но общую картину погоды локальные осадки не изменят.

Август на море – это и палящее солнце, и прогретая до +25 градусов вода возле пляжей, и разнообразие фруктов, горы арбузов, сочные персики. И ни одной медузы в море. Правда, в пятницу, 27 августа, будет облачно и температура воздуха станет на пару градусов ниже. Но в выходные, по прогнозу Sinoptik.ua, снова ожидается ясная погода и жара до +33 °С.

Если верить, что каждый третий житель земли является метеозависимым, то многим следует поберечь себя с 25 по 27 августа. На солнце были зафиксированы более 15 вспышек, которые направлены в сторону нашей планеты. А 26-27 августа геомагнитные возмущения достигнут силы в 4-5 баллов.

Курорты Черного моря

Лето на прощанье подарит отдыхающим жаркую погоду и теплое море. Температура воздуха до конца текущей недели будет от +25 °С до +33 °С. В четверг пройдут локальные дожди. Температура морской воды возле курортов Черного моря до +23 °С.

В Затоке ожидается малооблачная погода, температура воздуха +25…+29 °С. В четверг пройдет кратковременный дождь. Самым ясным и жарким днем на этой неделе станет воскресенье.

В Лазурном до конца недели будет стоять преимущественно ясная погода, до +31 °С. Только в пятницу, 27 августа, температура воздуха снизится из-за облачности до +25 °С. Дожди на этой неделе не ожидаются.

Курорты Азовского моря

В Азовском море 26 и 29 августа может быть небольшое волнение, скорость прибрежного ветра до 7 м/сек. Температура морской воды возле курортов до +25 °С. Погода пока остается благоприятной для отдыха. В выходные будет очень жарко, до +34 °С.

В Кирилловке ясно, +26…+28 °С днем, +21…+24 °С ночью. До конца недели будет дуть умеренный ветер восточных направлений, до 7 м/сек.

В Бердянске до +30 °С, ясно. 26, 29,30 августа скорость ветра будет до 7 м/сек. Порывы ветра могут достигать 15 м/сек.

Курорты Карпат

На карпатских курортах до конца недели прохладно: с утра +13…+14 °С, днем воздух будет нагреваться только до +20 °С. Ночи холодные: от +6 °С до +12 °С. В высокогорье Карпат днем +15…+16 °С, ночью +6…+7 °С, до конца недели – дожди. Уровень воды в реках поднялся, но незначительно, без опасных последствий.

В Сваляве дневная температура до конца недели +15…+16 °С, только в четверг - немного выше, +18 °С. Ночью от +8 °С до +11 °С. Солнце будет показываться редко, каждый день – дожди.

В Трускавце только в четверг будет тепло +22 °С, переменная облачность. В пятницу и выходные пройдут дожди, похолодает, +16…+18 °С днем, +10…+11 °С ночью.