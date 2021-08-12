В двох областях перевищено норму COVID-госпіталізацій

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Динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19 в двох областях України не відповідає показникам "зеленої" зони. Однак всі області залишаються в "зеленій" зоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема у Тернопільській області цей показник хоча і знизився, але все ще дещо перевищуж норму-55,6% за норми не більше за 50%. Нещодавно показник коливався від 86% до 115%

Також різко зросла динаміка госпіталізацій на Іванофранківщині. Станом на 11 серпня вона становить 80%, тоді як напередодні цей показник становив 31%

У кількох регіонах дещо перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зокрема у Сумській області цей показник становить 4%, тоді як має бути менше 4%. У Тернопільській та Херсонській відповідно 4,7% та 4,5%

Нагадаємо, що у вівторок 10 серпня в одній області України перевищено норму COVID-госпіталізацій