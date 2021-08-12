В двух областях превышена норма COVID-госпитализаций

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Динамика госпитализаций больных COVID-19 в двух областях Украины не соответствует показателям "зеленой" зоны. Однако все области остаются в "зеленой" зоне.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Тернопольской области этот показатель хотя и снизился, но все еще несколько превысил норму-55,6% при норме не более 50%. Недавно показатель колебался от 86% до 115%

Также резко возросла динамика госпитализаций на Иванофранковщине. По состоянию на 11 августа она составляет 80%, тогда как накануне этот показатель составлял 31%

В нескольких регионах несколько превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В частности в Сумской области этот показатель составляет 4%, тогда как должно быть менее 4%. В Тернопольской и Херсонской соответственно 4,7% и 4,5%

Напомним, что во вторник 10 августа в одной области Украины превышен норму COVID-госпитализаций