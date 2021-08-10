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В Україні виявили ще 781 новий випадок коронавірусу
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10 серпня 2021, 08:44 3

В Україні виявили ще 781 новий випадок коронавірусу

10 серпня 2021, 08:44 3
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 серпня COVID-19 діагностували у 781 людини, зафіксовано 24 летальних випадки, 335 осіб госпіталізували, 1 390 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 9 серпня - 37 дітей і 28 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), та Полтавській (35) областях.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-21705 осіб, методом ІФА - 7698 осіб, експрес-тестами - 15150 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 260 232 людини, одужали - 2 192 592 людини, зафіксовано летальних випадків - 53 124.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині виявили нові випадки штаму "Дельта".

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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