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10 августа 2021, 08:44 3

В Украине выявили еще 781 новый случай коронавируса

10 августа 2021, 08:44 3
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 августа COVID-19 диагностировали у 781 человека, зафиксировано 24 летальных случая, 335 человек госпитализировали, 1 390 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 9 августа - 37 детей и 28 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 21705 человек, методом ИФА - 7698 человек, экспресс-тестами - 15150 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 260 232 человека, выздоровели - 2 192 592 человека, зафиксировано летальных случаев - 53 124.

Напомним, что на Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта".

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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