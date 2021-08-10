В Украине выявили еще 781 новый случай коронавируса

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В Украине за 9 августа COVID-19 диагностировали у 781 человека, зафиксировано 24 летальных случая, 335 человек госпитализировали, 1 390 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 9 августа - 37 детей и 28 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 21705 человек, методом ИФА - 7698 человек, экспресс-тестами - 15150 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 260 232 человека, выздоровели - 2 192 592 человека, зафиксировано летальных случаев - 53 124.

Напомним, что на Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта".