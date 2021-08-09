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COVID в Україні: за добу виявили 300 випадків зараження
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09 серпня 2021, 08:44 22

COVID в Україні: за добу виявили 300 випадків зараження

09 серпня 2021, 08:44 22
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 серпня виявили 300 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 51 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Одеська (39), Тернопільська (32), Вінницька (24) і Чернівецька (21) області.

Всього за добу госпіталізували 400 осіб, 5 хворих померли, одужала 281 людина. Серед захворілих за добу - 20 дітей та 2 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 9 383 людини, методом ІФА - 1 424 людини, експрес-тестами - 5 913 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 259 451 людина, одужали - 2 191 202 людини, 53 100 хворих померли.

Нагадаємо, 8 серпня на Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом "Дельта".

МОЗ коронавірус пандемія вірус ушпиталення

 
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