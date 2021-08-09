COVID в Украине: за сутки выявили 300 случаев заражения

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В Украине за 8 августа выявили 300 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 51 новый случай, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (39), Тернопольская (32), Винницкая (24) и Черновицкая (21) области.

Всего за сутки госпитализировали 400 человек, 5 больных умерли, выздоровел 281 человек. Среди заболевших за сутки - 20 детей и 2 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человека, экспресс-тестами - 5 913 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 259 451 человек, выздоровели - 2 191 202 человека, 53 100 больных умерли.

Напомним, 8 августа на Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания на коронавирус, вызванный штаммом "Дельта".