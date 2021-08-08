Під варту взяли одного з підозрюваних у викраденні активістів Майдану Луценка і Вербицького

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Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, взяв під варту обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка - Сергія Мисливого

Про це повідомила журналістка Тетяна Безрук у Фейсбуці, пише RegioNews.

"Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту", - написала вона.

За словами Безрук, Мисливому оголосили нову підозру за ч.3 ст.27 - "організатор злочинного угруповання". Вона зазначила, що Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі Іваном Новотним вийшли вночі із Лук'янівського СІЗО по іншій підозрі.

Нагадаємо, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних їх учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували. Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією правоохоронців, він помер від переохолодження.

16 квітня 2021 року викрадача активістів Майдану Луценка та Вербицького було засуджено до 9 років ув'язнення.