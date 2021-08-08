Под стражу взяли одного из подозреваемых в похищении активистов Майдана Луценко и Вербицкого

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Печерский суд Киева в воскресенье, 8 августа, взял под стражу обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко-Сергея Мысливого

Об этом сообщила журналистка Татьяна Безрук в Фейсбуке, пишет RegioNews.

"Только Печерский суд Киева взял обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мысливого под стражу", - написала она.

По словам Безрук, Мысливому объявили новое подозрение по ч. 3 ст. 27 - "организатор преступной группировки". Она отметила, что вместе с другим обвиняемым по делу Иваном Новотным вышли ночью из Лукьяновского СИЗО по другому подозрению.

Напомним, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он скончался от переохлаждения.

16 апреля 2021 года похититель активистов Майдана Луценка и Вербицкого был осужден до 9 лет заключения.