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05 серпня 2021, 10:28 411

В Україні у чотирьох областях перевищені норми COVID-госпіталізацій

05 серпня 2021, 10:28 411
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 5 серпня у Донецькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях один з епідеміологічних показників не в межах норми

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Донецькій області динаміка госпіталізацій становить 81,2%, хоча ще днем раніше була 58,5%.

У Рівненській області залишається висока динаміка госпіталізацій, хоча у порівнянні з максимом показник суттєво впав і наразі вона складає у даному регіоні 70,6%, хоча напередодні становила понад 150%

Тернопільська область наразі має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 260%, хоча напередодні був 172,7%

У Хмельницькій області даний епідпоказник теж дещо не в межах норми, наразі він становить 55,7%, що на 5% вище ніж було напередодні

Крім цього у Києві рівень захворюваності на COVID дещо вищий від показника "зеленої" зони. Наразі він становить 78 осіб на 100 тисяч населення тоді як норма 75.

Нагадаємо, в Україні за 4 серпня виявили 1052 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Одеса Київ ушпиталення МОЗ COVID-19

 
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