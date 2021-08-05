В Украине в четырех областях превышены нормы COVID-госпитализаций

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По состоянию на 5 августа в Донецкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Донецкой области динамика госпитализаций составляет 81,2%, хотя еще днем ранее была 58,5%.

В Ровенской области остается высокая динамика госпитализаций, хотя по сравнению с максимом показатель существенно упал и сейчас она составляет в данном регионе 70,6%, хотя днем ранее составляла более 150%

Тернопольская область сейчас имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 260%, хотя накануне был 172,7%

В Хмельницкой области данный эпидпоказатель тоже несколько не в пределах нормы, сейчас он составляет 55,7%, что на 5% выше чем было накануне

Кроме этого в Киеве уровень заболеваемости COVID несколько выше показателя "зеленой" зоны. Сейчас он составляет 78 человек на 100 тысяч населения тогда как норма 75%

Напомним, в Украине за 4 августа обнаружили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области