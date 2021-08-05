В Украине в четырех областях превышены нормы COVID-госпитализаций
По состоянию на 5 августа в Донецкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Донецкой области динамика госпитализаций составляет 81,2%, хотя еще днем ранее была 58,5%.
В Ровенской области остается высокая динамика госпитализаций, хотя по сравнению с максимом показатель существенно упал и сейчас она составляет в данном регионе 70,6%, хотя днем ранее составляла более 150%
Тернопольская область сейчас имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 260%, хотя накануне был 172,7%
В Хмельницкой области данный эпидпоказатель тоже несколько не в пределах нормы, сейчас он составляет 55,7%, что на 5% выше чем было накануне
Кроме этого в Киеве уровень заболеваемости COVID несколько выше показателя "зеленой" зоны. Сейчас он составляет 78 человек на 100 тысяч населения тогда как норма 75%
Напомним, в Украине за 4 августа обнаружили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области