МВС продемонструвало відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін
Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання чоловіка, який погрожуваав підірвати гранату у будівлі Кабінету міністрів
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МВС
На кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують один з входів в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Приблизно за хвилину правопорушника виводять з будівлі без кайданків.
Кайданки йому вдягли на вулиці.
Нагадаємо, що зранку невідомий погрожував підірвати будівлю уряду. Пізніше з’ясувалося що це ветаран війни з РФ.
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