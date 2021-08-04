08:51  04 серпня
COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження
11:02  04 серпня
В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
17:49  04 серпня
Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2021, 19:30 466

МВС продемонструвало відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін

04 серпня 2021, 19:30 466
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання чоловіка, який погрожуваав підірвати гранату у будівлі Кабінету міністрів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МВС

На кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують один з входів в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Приблизно за хвилину правопорушника виводять з будівлі без кайданків.

Кайданки йому вдягли на вулиці.

Нагадаємо, що зранку невідомий погрожував підірвати будівлю уряду. Пізніше з’ясувалося що це ветаран війни з РФ.

Кабмін Україна Київ підрив Граната

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram