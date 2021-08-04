МВД продемонстрировало видео задержания мужчины, который угрожал подорвать Кабмин
Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабинета министров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД
На кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют один из входов в здание правительства, а затем заходят в него. Примерно через минуту правонарушителя выводят из здания без наручников.
Наручники ему надели на улице.
Напомним, что утром неизвестный угрожал взорвать здание правительства. Позже выяснилось что это ветаран войны с РФ.
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