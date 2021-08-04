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04 августа 2021, 19:30 467

МВД продемонстрировало видео задержания мужчины, который угрожал подорвать Кабмин

04 августа 2021, 19:30 467
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Фото из открытых источников
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Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабинета министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД

На кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют один из входов в здание правительства, а затем заходят в него. Примерно через минуту правонарушителя выводят из здания без наручников.

Наручники ему надели на улице.

Напомним, что утром неизвестный угрожал взорвать здание правительства. Позже выяснилось что это ветаран войны с РФ.

Кабмин Украина Киев подрыв Граната

 
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