МВД продемонстрировало видео задержания мужчины, который угрожал подорвать Кабмин

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД

На кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют один из входов в здание правительства, а затем заходят в него. Примерно через минуту правонарушителя выводят из здания без наручников.

Наручники ему надели на улице.

Напомним, что утром неизвестный угрожал взорвать здание правительства. Позже выяснилось что это ветаран войны с РФ.