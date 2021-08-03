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03 серпня 2021, 13:39 326

Депутату Юрченку продовжили заборону на виїзд з України

03 серпня 2021, 13:39 326
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд продовжив до 29 серпня заборону на виїзд за межі України для позафракційного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який підозрюється в отриманні хабаря

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

Відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було задоволено суддею ВАКС 29 липня. Крім того на депутати покладено додаткові зобов'язання

Юрченко зобов'язаний: прибувати до детектива, який розслідує кримінальне провадження, прокурора і до суду за першим викликом; повідомляти детективу, прокурору і суду про зміну свого місця проживання і роботи; утримуватися від спілкування з іншим фігурантом справи; здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що поліція просить суд стягнути штраф з депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який влаштував ДТП у Львові на незадекларованому авто, і позбавити на 1 рік водійських прав за водіння в нетверезому вигляді у Львові.

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