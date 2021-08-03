Депутату Юрченко продлили запрет на выезд из Украины

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Высший антикоррупционный суд продлил до 29 августа запрет на выезд за пределы Украины для внефракционного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который подозревается в получении взятки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

Соответствующее ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено судьей ВАКС 29 июля. Кроме того на депутаты возложены дополнительные обязательства

Юрченко обязан: прибывать к детективу, который расследует уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим фигурантом дела; сдать заграничный паспорт.

Напомним, что полиция просит суд взыскать штраф с депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, и лишить на 1 год водительских прав за вождение в нетрезвом виде во Львове.