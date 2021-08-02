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02 серпня 2021, 11:59 10

В Україні запровадять нову премію "Національна легенда": кого нею нагородять

02 серпня 2021, 11:59 10
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Фото з відкритих джерел
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В Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда"

Як повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", який транслювався на Youtube, її вручатимуть за значний вклад у розвиток України, пише RegioNews.

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова держана нагорода і нова традиція. Україна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати їм тоді, коли їм потрібно ", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну, про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт".

У якості таких особистостей президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова та інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть запровадити нову державну премію. Її будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.

Україна Володимир Зеленський президент премія День незалежності

 
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