11:52  02 серпня
Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"
09:11  02 серпня
Негода в Україні: знеструмлено понад 500 населених пунктів у семи областях
08:09  02 серпня
Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення, над Луганщиною кружляв безпілотник бойовиків
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2021, 09:46 43

У неділю в Україні від коронавірусу щепили понад 38 тисяч осіб

02 серпня 2021, 09:46 43
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби в Україні щепили 38 080 осіб, з них понад 10 тисяч повністю завершили вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 1 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення", - розповіли в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа.

коронавірус українці МОЗ пандемія вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram