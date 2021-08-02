У неділю в Україні від коронавірусу щепили понад 38 тисяч осіб

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Протягом попередньої доби в Україні щепили 38 080 осіб, з них понад 10 тисяч повністю завершили вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 1 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення", - розповіли в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа.