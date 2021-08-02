В воскресенье в Украине от коронавируса прививали более 38 тысяч человек

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В течение предыдущих суток в Украине прививали 38 080 человек, из них более 10 тысяч полностью завершили вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

38 080 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированные - 10 672 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу – 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 033 616 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки", - рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает 13 млн доз вакцин от COVID-19 до конца лета.