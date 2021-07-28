Ляшко назвав умову, при якій навчальним закладам дозволять працювати під час локдауну
У разі потрапляння регіону в "жовту", "помаранчеву", або "червону" зони епідемічної небезпеки, навчальним закладам дозволяється працювати, якщо 80% працівників щеплені від коронавірусної хвороби
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.
У разі виходу регіону із "зеленої" зони епідемічної небезпеки, тобто потрапляння або в "жовту", "помаранчеву", або "червону" задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників цього закладу", - зазначив очільник МОЗ.
Раніше повідомлялось, що у зв'язку з масовим поширенням у світі штаму коронавірусної інфекції "Дельта" Україна посилює правила в'їзду на територію держави.
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